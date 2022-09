D'Zentralbank huet de Leetzëns en Donneschdeg vun 13 op 12 Prozent erofgesat. Am August gouf et schonn eng Baisse vu 14 op 13 Prozent.

Virdru blouf de Leetzëns fir aacht Méint onverännert, obwuel Ekonome sech hir eng Hausse ausgeschwat haten. De President Erdogan gesäit et awer anescht, esou datt d'Zentralbank an der aktuell staarker Inflatioun d'Zënsen net eropsetzt. U sech ass d'Zentralbank an der Tierkei onofhängeg, ma zanter 2019 huet de Erdogan schonn dräi Mol de Chef vum Institut erausgehäit.

Déi aktuell Inflatioun zwéngt d'Bierger an d'Entreprise zu méi Konsum, well hiert d'Geld soss massiv u Wäert verléiert. Dëse Wäertverloscht belaascht awer d'Stéit. Offiziell Zuele weisen, datt d'Produktioun vun der Industrie an d'Ëmsätz am Eenzelhandel antëscht ëmmer méi lues wuessen.

Dem Erdogan no huet een an der Tierkei eng Inflatioun vun 80 Prozent an trotzdeem kritt een nach alles ze kafen. An néng Méint sinn an der Tierkei iwweregens Walen an de President setzt an der Wirtschaftspolitik weider voll op Wuesstem.