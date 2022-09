Dräi Deeg nom Begriefnis vun der Queen Elizabeth II. sinn an Australien dausende Leit géint d'Monarchie op d'Strooss gaangen.

Si fuerderen, datt d'Land sech vun der Kroun ofseet a sech zu enger Republik mécht. Demonstratioune goufen et ënner anerem zu Melbourne, Sydney an Adelaide. Virum brittesche Konsulat zu Brisbane goufen esouguer déi australesch Fändelen, mam Union Jack uewen am Eck, verbrannt.

Zu Sydney gouf eng Hommage un d'Queen mat de Faarwe vun den Aborigines iwwermoolt, well grad si wënsche sech, datt ee sech vun der Monarchie ofseet, well dës fir d'Kolonialiséierung vun Australien an d'Ënnerdréckung vun den indigene Vëlker steet.

Deemools goufen dausende vu Kanner hiren Elteren ewechgeholl, fir se an Heemer a chrëschtlechen Institutiounen no der Virstellung vun de wäissen Awanderer z'erzéien.