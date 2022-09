An op d’mannst 15 Stied sinn an de leschten Deeg dausende Leit op d’Strooss gaangen, fir géint de Regime ze protestéieren.

Protester am Iran / Reportage Diana Hoffmann

Eng Woch schonn halen d’Protester am Iran un. 17 Leit, dorënner 4 Polizisten, sinn offiziellen Informatiounen no bis en Donneschdeg den Owend ëm d’Liewe komm. Mënscherechtsorganisatioune ginn awer dovunner aus, datt d’Donkelziffer méi héich ass. An op d’mannst 15 Stied sinn an de leschten Deeg dausende Leit op d’Strooss gaangen, fir géint de Regime ze protestéieren, nodeems eng jonk Fra verhaft gi war, well si hiert Kappduch net richteg ugehat hätt. Deeg no hirer Verhaftung war si aus ongekläerte Grënn ëm d'Liewe komm.

D’Informatiounen aus dem Iran sinn dem Ament limitéiert. D’Internetconnectioun ass mam Ufank vun de Manifestatiounen limitéiert ginn, Apps wéi Instagram an Whatsapp goufe gespaart. Deels gouf den Internet awer och komplett ofgeschalt.

"Zanter gëschter hunn ech kee Kontakt méi mat de Frënn am Iran, well se keen Internet méi hunn", seet d’Sara*. D’Fra lieft zu Lëtzebuerg, ass awer am Iran gebuer, an huet tëscht 2014 an 2018 do gelieft. Et géing wéidoen, d’Biller aus dem Iran ze gesinn. Biller vu Fraen, déi hiert Kappduch verbrennen, Autoen, déi brennen, Leit op déi geschoss gëtt. Am Land kënnt et dacks zu Protester. Et gesäit awer esou aus, wéi wann dëse méi grouss wier. "Ech hunn ëmmer d’Gefill, datt et dës Kéier anescht ass", betount d’Sara. "Ech hoffen, datt d’Leit dës Kéier duerchhalen. Fir all déi, déi scho gestuerwe sinn, datt se net ëmsoss gestuerwe sinn."

Den Direkter vun Amnesty International Lëtzebuerg Olivier Pirot weess ëm d’Situatioun am Iran an déi reegelméisseg Protester, déi vun der Police ënnerdréckt ginn. Zu Mënscherechtsverletzunge kéim et permanent. Och hien ass net zouversiichtlech, datt et dës Kéier anescht ass. "Et gëtt keen Hiweis, datt d’Police an d’Autoritéiten d’Manifestanten anescht behandele wäerten", seet den Olivier Pirot. Et misst weiderhin Drock gemaach ginn. Amnesty freet en onofhängege Mechanismus, fir Beweiser vun de Verbriechen ze sammelen, déi begaange ginn. Et kéint ee jo elo d’UN-Vollversammlung zu New York notzen, wou den iranesche President eng Plattform kritt hätt, fir deene Fuerderungen Nodrock ze ginn. Och d’Sara wënscht sech, datt d’Vollek am Iran méi Ënnerstëtzung kritt. Et kéint net sinn, datt dat aus politeschem Calcul net passéiert.

D’Protester sinn am Iran virun enger Woch nom Doud vum Mahsa Amini ugaangen. Déi 22 Joer al Fra war vun der Reliounspolice zu Teheran verhaft ginn, well si hiert Kappduch net richteg ugehat soll hunn. Um Kommissariat ass si zesummegebrach an dräi Deeg méi spéit an der Klinik gestuerwen. D’Police seet, d’Fra hätt en Häerzinfarkt gehat. Mënscherechtsaktiviste soen, et hätt een hir op de Kapp geschloen.

*Numm vun der Redaktioun geännert