Nodeems d'Fiona schonn op Puerto Rico, d'Guadeloupe an d'Turk-Insele getraff ass an do fënnef Doudesaffer gefuerdert huet, waren elo d'Bermudas um Tour.

Mat méi wéi 150 Stonnekilometer ass den Hurrikan "Fiona" op den Inselstaat getraff an huet dobäi méi wéi 7.000 Stied vun der Stroumversuergung ofgekappt. Zu gréissere Schied oder Doudesaffer ass et den Ament nach net komm, well d'Awunner sech schonn zënter enger Woch op de Stuerm virbereet hunn. Esou hunn d'Leit beispillsweis Holz- oder Metall-Placke virun hir Geschäfter an Haiser gehaangen, fir sech ze schützen. Weider hate si sech mat Liewensmëttel a Käerzen agedeckt, soudatt d'Leit och eng länger Zäitchen an hiren Haiser iwwerliewe konnten. Fir d'Bermudas sinn Hurrikanen, obschonns se dës Ëfteren op d'Insel treffen, ëmmer eppes Spezielles, well d'Festland eng gutt dausend Kilometer vun de Bermudas ewech ass. Deemno géif et laang daueren, fir entweder virun engem Stuerm ze flüchten oder fir op d'Hëllef vun engem anere Staat ze waarden.