An der Nuecht op e Samschdeg gëtt an der Belsch den ëmstriddenen Atomreakter Doel 3 am Hafe vun Antwerpen ausgemaach.

Dat no ronn 40 Joer Lafzäit. Virun 10 Joer waren ënnert anerem Dausende kleng Rëss am Reakter fonnt ginn, deen doropshi ronn 3 Joer laang aus war. Änlech Problemer ginn et allerdéngs weider am Reakter Tihange 2 bei Léck. Och hei sollen et massiv Problemer ginn. Ma Tihange 2 soll spéitstens am Februar d'nächst Joer ausgemaach ginn. D'Belsch huet béid Reakteren awer trotzdeem weiderlafe gelooss, ouni op d'Bedenken aus den Nopeschlänner ze lauschteren. Protest koum vun de Regierungen aus Däitschland, Holland an och Lëtzebuerg. Bis 2025 sollen an der Belsch 5 vu 7 Reakteren ofgeschalt ginn.