Am Iran sinn an de leschten Deeg Dausende Leit op d'Strooss gaangen, fir géint de Regime ze protestéieren.

Der ONG Iran Human Rights no sinn am Iran op d'mannst 50 Persoune zanter dem Ufank vun den Demonstratiounen ëm d'Liewe komm. Zu Dausende ginn d'Leit zanter enger Woch op d'Strooss, fir géint de Regime ze protestéieren, nodeems eng jonk Fra verhaft gi war, well si hiert Kappduch net richteg ugehat soll hunn. Deeg no hirer Verhaftung war si an enger Klinick gestuerwen.

En Donneschdeg hat d'ONG zu Oslo matgedeelt, datt et op d'mannst 31 Doudeger ginn hätt. Elo gouf dës Zuel op 50 an d'Luucht gesat. Déi iranesch Autoritéiten hu bis ewell just vu 17 Persoune geschwat, déi ëm d'Liewe komm wieren.

