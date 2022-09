D'Finanzministesch María Jesús Montero huet präziséiert, dass dës Steier zwee Joer laang soll gëllen.

Déi spuenesch Regierung huet annoncéiert, vu Januar un eng sougenannt "Räichesteier" anzeféieren. Ëm ee Prozent vun der Populatioun wäert dovunner betraff sinn.

Mat den zousätzleche Recettë sollen d'Mesuren, déi geholl goufe fir géint d'Inflatioun virzegoen, finanzéiert ginn. Eng Moossnam ass zum Beispill de subventionéierte Bensinn an de gratis ëffentlechen Transport fir kuerz Strecken.

Vu wéi engem Verméigen un déi nei Steier erhuewe gëtt a wéi héich de Steiersaz soll sinn, gouf nach net am Detail kommunizéiert.

D'Inflatioun a Spuenien louch am August mat 10,5 Prozent, liicht iwwert dem EU-Duerchschnëtt. Extra Steiere fir Banken an Energieentreprisë ware schonn annoncéiert ginn. Déi betraffe Firmae wëllen déi Mesure awer net akzeptéieren an dogéint virgoen.