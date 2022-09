Bei de Walen an Italien e Sonndeg gëtt erwaart, dass d'Land extrem-riets kippt.

Déi national-konservativ a riets-extrem Partei Fratelli d'Italia, ënnert der Féierung vun der 45 Joer jonker Giorgia Meloni, huet de Sondagen no gutt Aussiichten, dës Walen ze gewannen. An enger ultra-konservativer Koalitioun mam fréieren Inneminister Matteo Salvini an der geschwë 86 Joer aler Polit-Ikon Silvio Berlusconi hunn d'Sozialdemokrate kaum eppes entgéintzesetzen.

Déi 45 Joer jonk Giorgia Meloni kéint déi éischt italienesch Premierministesch ginn. Observateuren erwaarden eng kloer Victoire an de virgezunne Walen. 4% konnt hir Partei Fratelli d'Italia an de leschte Walen 2018 just erausschloen. Elo gëtt se scho mat 25% gehandelt.

Am EU-Ausland ass ee berouegt, dass d'Giorgia Meloni NATO-frëndlech ass an déi westlech Sanktioune géint Russland mat dréit – anescht wéi gewéinlech europäesch Rietsextremisten. Et ass duerfir bal an de Vergiess geroden, dass si hir politesch Karriär am Alter vu 15 Joer an der Jugendsektioun vun der MSI, der Italienescher Sozialer Beweegung, ugefaangen huet. De Movimento Sociale Italiano gouf 1946 vu Sympathisante vum faschisteschen Diktator Benito Mussolini gegrënnt. Mee d'Giorgia Meloni dementéiert vehement, dass hir Partei aus Nostalgiker vun der faschistescher Ära besteet.

D'Fratelli d'Italia hunn déi traditionell Droite an Italien riets iwwerholl. D'Partei vum Giorgia Meloni war net Deel vun der Regierung Mario Draghi. D'Lega a Forza Italia hu grad duerfir Plomme gelooss. An esou si Berlusconi a Salvini Juniorpartner gi vun enger Koalitioun, déi mat ville vun den europäesche Wäerter wäert briechen a sech mol net duerfir brauch ze schummen, well se jo demokratesch gewielt wäerte sinn.

Am Alter vun 31 Joer war d'Giorgia Meloni an der Berlusconi-Regierung 2008 déi jéngst italienesch Ministesch. Den haut 85 Joer ale Premier vun deemools gëtt elo nach just gebraucht, fir d'Majoritéit ze kréien. Seng "Bunga bunga"-Sexskandaler a seng kriminell Aktivitéite wéi Steierbedruch si vergiess. En huet am Walkampf 1.000 Euro als Minimum-Pensioun versprach, wat awer déi fragil italienesch Staatsfinanze net packen, mee Sondagen no wäerten nawell 8% vun de Wieler et gleewen.

An der ultra-konservativer Allianz gëtt de Matteo Salvini mat 12% gehandelt. Et gëtt e batterséisse Moment fir den 49 Joer jonken Trump-Sympathisant, wann e schwaarz op wäiss kritt, dass seng 34% aus den EU-Parlamentswalen 2019 verpufft sinn.

A senge 14 Méint als Inneminister hat e vill Schëffer mat Immigranten a Flüchtlingen ëmdréie gelooss. Elo steet e selwer virun enger Havarie vu sengen Ambitiounen, italienesche Regierungschef ze ginn.