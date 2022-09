Däitschland plangt eng Aarbechtslosegeld-Reform. Mä ass et just e Rebranding vum Hartz-IV, oder wäerte wichteg Problemer vum Laangzäitchômage ugaange ginn?

D'Claire Schmartz huet an deem Kontext mam Michael Bohmeyer vun der Associatioun "Mein Grundeinkommen" geschwat, enger Initiative, déi op klenger Skala en anere Modell ausprobéiert. Stéchwuert "bedéngungsloost Grondakommes" Eng Korrespondenz vu Berlin.

"Das Bürgergeld, wie es jetzt beschlossen wurde, ist vor allem eine Imageaufpolierung durch Namenswechsel und keine ausreichende Erneuerung", seet de Michael Bohmeyer, Grënner vun "Mein Grundeinkommen".

Bedéngungsloosst Grondakommes / Rep. Claire Schmartz

Hartz-IV, mat dem 2010 d'Bundesregierung ënnert dem Gerhard Schröder de Sozialsystem reforméiere wollt, war en Schlag an d'Waasser an ass nach haut eng Schan fir d'Sozialdemokraten, mat där d'Ampelkoalitioun elo opraume wëll. Hartz-IV soll ëmbenannt ginn an an Zukunft "Biergergeld" heeschen, souzesoen also Geld fir all Bierger a Biergerin, e Grondrecht. D'Chômagegeld gëtt donieft em 50 Euro erhéicht op elo 470 Euro fir en Erwuessenen, plus Loyer an Heizkäschten, déi iwwerholl ginn.

Déi eng soen dat wier ze vill. Anerer, datt et wéinst der héijer Inflatioun nach ëmmer net duergeet. De Michael Bohmeyer, deen 2014 d'Initiativ "Mein Grundeinkommen" gegrënnt huet, plädéiert fir eng ganz aner Approche:

"Das bedingungslose Grundeinkommen ist die Idee, dass jeder Mensch von der Geburt bis zum Tod jeden Monat zum Beispiel 1.000 € vom Staat bekommt, ohne irgendetwas dafür tun zu müssen. Dass also jeder Mensch niemals zu wenig Geld haben kann, dass Armut verschwindet. [...] Ob diese Idee gut ist oder schlecht, das versuchen wir seit acht Jahren herauszufinden, indem wir es ganz praktisch machen. Wir sammeln jeden Monat 1 Million Euro in Spenden und verschenken sie als 1-Jahres-Grundeinkommen – und jeder Mensch kann, weltweit, nur unter Angabe einer E-Mail-Adresse daran teilnehmen."

A firwat kritt een bei "Mein Grundeinkommen" grad 1.200 Euro am Mount? Dat ass éischter Zoufall, d'Resultat aus der Motivatioun hannert der Initiative:

"Ich habe selber so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen, nämlich meine Rendite aus einer Internetfirma, die ich vor vielen Jahren gegründet habe. [...] Und das hat bei mir einiges verändert. Ich wollte herausfinden, ob es bei anderen genauso wäre."

Grondakommes als Motivatioun, sech ze verbesseren

"Mein Grundeinkommen" huet zanterhier 1.200 Mënschen, déi duerch Zoufall ausgeloust goufen, ee Joer laang all Mount 1.200 Euro iwwerwisen. Dobäi geet et och vrun allem en Wäertschätzung vum Mënsch – an zwar ouni Bedéngungen, Sanktiounen oder administrativen oder soziale Stress. Als Grondrecht.

"Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der man ein Mindestmaß an Geld braucht, um irgendwie teilhaben zu können. [...] um irgendwie sich als Teil der Gesellschaft zu fühlen. Wir haben das ja in Deutschland. Es gibt ja mit der Grundsicherung theoretisch Geld für jeden, der Anspruch darauf hat. Das Problem ist nur, dass da oft ganz viele Bedingungen und Bürokratie rangeknüpft sind, die Scham verursachen und Stigmatisierung. Es ist erstmal ja sehr schön, dass wir in Deutschland einen gut ausgebauten Sozialstaat haben, der in der Theorie auch allen Menschen helfen würde. Das Problem ist dann oft das Detail. Was oft in der Debatte übersehen wird ist, dass die Hälfte der Menschen, die Anspruch auf Bürgergeld hätten, es nicht in Anspruch nehmen. Diese Menschen leben lieber in verdeckter Armut als zum Amt zu gehen – weil es schamhaft ist, weil es bürokratisch ist, weil es unverständlich ist. Wir werden diese Probleme nie lösen, wenn wir weiterhin immer nur Geld an die Bedürftigen auszahlen, weil es dadurch auch immer weiter Bedürftige geben wird, die es eben nicht schaffen. Das ist ein Problem für uns alle, weil die Folgekosten von Armut tragen wir alle mit. Die einzige Lösung, um aus diesem Dilemma herauszukommen ist es, die Grundsicherung einfach vorab an alle Menschen auszuzahlen – seien sie nun Millionär oder obdachlos – und dann später über die Steuern ganz nüchtern wieder von denen einzusammeln, die das Geld nicht gebraucht haben, weil sie sich aus eigener Kraft finanzieren konnten. Das ist im Prinzip die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, um Armut wirklich aufzulösen."

Doran gesäit hien den Haaptënnerscheed tëscht dem däitsche Biergergeld an enger Grondsécherung, wéi se e Grondakommes bedeite géing:

"Ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, dass das Grundeinkommen für alle wäre und das Bürgergeld, wie es jetzt heißt – was ja im Prinzip auch nur Hartz-IV mit einem neuen Namen ist – ist es eben nicht. Das Bürgergeld, wie es jetzt beschlossen wurde, vor allem eine Imageaufpolierung durch Namenswechsel und keine ausreichende Erneuerung. Ich glaube, was momentan passiert, ist: Aus der Not heraus wird in den verschiedenen Töpfe ein bisschen mehr Geld gelegt, um notdürftig die Löcher zu stopfen. Aber ich glaube, um das grassierende Armtsproblem in Deutschlad in den Griff zu kriegen, wo jeder Fünfte armutsgefährdet ist, müssen wir unser System strukturell verändern. Wir müssen weg von einem System, das Armut befördert und erzeugt, Ungleichheiten erzeugt. Und hin zu einem bedingungslosen Grundeinkommen, zum Beispiel, wo von Vornherein klar ist, dass kein Mensch der Gesellschaft jemals in Armut wird leben können, weil einfach das, was ein mensch braucht, von vornherein immer da ist. Und das sollten wir uns auch als Gesellschaft leisten, denn es macht uns unterm Strich alle reicher."

Grondakommes soll elo eng wëssenschaftlech Basis kréien

Virun zwee Joer huet "Mein Grundeinkommen" och e Pilotprojet lancéiert, fir dräi Joer laang d'Auswierkunge vun engem bedéngungslose Grondakommes wëssenschaftlech vum däitschen Institut fir Wirtschaftsfuerschung ënnersichen a moossen ze loossen. Mol kucken, wat hir Resultater iwwer d'positiv Auswierkunge vun esou enger Grondsécherung aussoen, vun deenen de Michael Bohmeyer esou vill verzielt – d'Leit liewe méi gesond, maache Fortbildungen a si manner gestresst (wat si um Cortisol-Level an den Hoerprouwe moosse kënnen). Et dierft och interesséieren, wat d'Resultater iwwer d’aktuell sozial Instrumenter aussoe kënnen, wei zum Beispill déi optimal Héicht oder méiglech Konditioune vun enger sozialer Grondsécherung.

Och d'Effikassitéit vun engem Sanktiounssystem, dee bei Hartz-IV staark kritiséiert gouf an deen och beim Biergergeld weider a Kraaft si soll an zu Kierzunge vu bis zu 30 Prozent vun der Grondsécherung feiere kann, kéint esou a Fro gestallt ginn. D'Bundesverfassungsgeriicht hat an engem Urteel decidéiert, dass dëse Sanktiounssystem just viru gefouert ginn dierft, wann et eng effikass Method an eng Motivatioun ass. Etüden zu dëser Fro gouf et bis ewell net, bis op d'Erfarunge vun der Initiative Sanktionsfrei vun "Mein Grundeinkommen" – an déi weisen éischter de Géigendeel.