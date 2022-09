Dëse Referendum ass deen éischten, deen am sozialisteschen Inselstaat organiséiert gëtt.

Op Kuba gëtt e Sonndeg iwwert e neit Familljegesetz ofgestëmmt, dat et ënnert anerem gläichgeschlechtleche Koppele soll erméiglechen, sech ze bestueden a Kanner z'adoptéieren.

De kubanesche President Miguel Díaz-Canel huet sech an der Campagne perséinlech fir d'Reform vum Familljerecht agesat. Hien huet et en iwwerfällege Schrëtt vun der Moderniséierung genannt. Wéinst der Onzefriddenheet am Land duerch déi prekär Wirtschaftslag kéint de Referendum awer och zu enger Chance fir ee Protestvott géint Regierung ginn. Géint d'Reform hunn sech ënnert anerem reliéis Communautéite gestallt.