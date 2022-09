Op de kanareschen Inselen ass zanter e Sonndeg e Stuerm amgaangen, deen derzou gefouert huet dass honnerte Flich hu mussen annuléiert ginn.

Wéinst massivem Reen koum et plazeweis zu Äerdrëtsch an iwwerschwemmte Stroossen. Och Beem a Palmen wieren ëmgefall an hu Stroosse blockéiert.

Op Gran Canaria, Teneriffa a la Gomera goufen jeeweils méi wéi 100 Liter Reen de Meter-Carré registréiert.

Informatiounen iwwert Blesséierter gëtt et bis ewell net.

De Stuerm soll sech eréischt am Laf vum Dag op de Kanare berouegen.