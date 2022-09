De Stuerm ass e Sonndeg mat 195 km/h nordëstlech vu Manila op d'Festland getraff an huet virun allem Kokosnoss-Plantagen a Räisfelder zerstéiert.

Bei den Doudege géif et sech em fënnef Pompjeeë souwéi een Zivilist handelen, mellen déi lokal Autoritéiten. D'Pompjeeë sinn ëm d'Liewe komm, nodeems sinn zu San Miguel an der Provënz Bulacan am Asaz waren an do vun de Waassermassen iwwerrascht gi sinn. D'Beamte sinn doropshin an eng staark Stréimung geroden a konnte sech net méi retten.

Iwwerdeems hu 75.000 Leit hir Wunneng misse verloossen. Allerdéngs géife sech d'Schied un den Haiser a Grenzen halen, soudatt d'Mënschen nom Stuerm nees an hir Haiser zréckkomme kéinten, heescht et vun der Regierung op de Philippinnen.

D"Noru" ass dëst Joer, deen uergste Stuerm, deen op de Philippinne gemooss konnt ginn. Allerdéngs sinn esou Stierm op philippinneschen Insele keng Seelenheet. Am Duerchschnëtt treffen am Joer eng gutt 20 Stierm op den asiateschen Inselstaat. Deen bis ewell uergste Stuerm war den Taifun "Haiyan" am Joer 2013, bei deem 7.300 Mënschen ëm d'Liewe komm sinn, bezéiungsweis als Vermësst gemellt goufen.