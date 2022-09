E Méindeg ass et zu Versailles zu engem Appellsprozess géint zwee Jugendlecher komm, déi am Alter vu 15 Joer eng 14 Joer al Matschülerin ëmbruecht hunn.

Den zwee Jugendleche gëtt virgeheit, am Mäerz 2021 hir Matschülerin geziilt ëmbruecht ze hunn. Esou solle si d'Meedchen an enger éischter Instanz gemobbt hunn, him den Handy geklaut hunn a Fotoe vum Meedchen an Ënnerwäsch an den Internet gestallt hunn. Duerno solle sech déi dräi Kanner a enger zweeter Instanz Rendezvous ënnert enger Bréck vun der Seine ginn hunn, wou et zu enger handgräiflecher Ausenanersetzung komm ass. Nodeems d'Affer sech net méi gewiert huet, hunn d'Täter d'Meedche vun der Bréck siwe Meter déif an d'Seine geheit. D'Meedchen ass doropshin an der Seine erdronk.

Nodeems d'Täter, dorënner ee männlech an ee weiblech, vum Geriicht zu 10 Joer Prisong verurteelt gouf, ass d'Mamm vum Affer an Appell gaangen. Si ass der Meenung, datt et sech bei dësem Fall, net wéi vun de Riichter am éischte Prozess ugeholl, ëm Doudschlag handele géif, mä ëm en äiskale Mord.

Am schlëmmste Fall bléien den Täter elo 20 Joer Prisong.