Dausenden Trauergäscht wëllen en Dënschdeg dem fréiere Regierungschef Shinzō Abe gedenken. Hie gouf den 8. Juli ëmbruecht.

Dësen aussergewéinleche Staatsakt ass wéinst den héije Käschten immens ëmstridden. Am Virfeld vum Staatsbegriefnes koum et deemno och zu Protester. Esou Trauerakte fir Ex-Premiere sinn a Japan u sech zanter Laangen net méi üblech an awer gëtt de Shinzō Abe mat esou engem gewierdegt.

D'Bäisetzung ass an der Hal Nippon Budōkan zu Tokio. D'Sécherheetsmesurë goufe massiv eropgesat, en Dënschdeg ginn ëmmerhi ronn 4.300 Trauergäscht aus dem In- an Ausland erwaart. Eleng 48 amtéierend a fréier Staats- a Regierungscheffe solle present sinn.

A Japan war den 67 Joer alen Abe ëmstridden, wéinst Korruptiounsaffären a Relatiounen zur Mun-Sekt. De fréiere Regierungschef gouf den 8. Juli wärend engem Wal-Evenement an der Stad Nara néiergeschoss. Hien ass spéider u senge Verletzunge verscheet. Den Attentäter hat den Abe responsabel gemaach fir seng finanziell Schwieregkeeten.

No sengem Doud koum wéi gesot eraus, dass hien a Verbindung mat der liberaldemokratescher Partei LDP wéi och der Vereenegungskierch stoung, déi vu ville Kritiker als Sekt bezeechent gëtt.

No der massiver Kritik um Staatsbegriefnes huet den amtéierende Ministerpresident Fumio Kishida sech entschëllegt an annoncéiert, d'Verbindung tëscht senger Partei an der Kierch wëllen ze trennen. Als Haaptgrond fir de Widderstand géint d'Staatsbegriefnes vum Abe gëllen awer déi héich Staatskäschte vun 11,5 Milliounen Dollar.

Um 14 Auer Lokalzäit sollen d'Äsche vum verstuerwene Shinzō Abe an d'Hal Nippon Budōkan ukommen. Zéngdausenden Poliziste sinn deen Ament am Asaz.

Dat lescht Staatsbegriefnes war 1967 fir de fréiere Ministerpresident Yoshida Shigeru.