D'Demonstratiounen am Iran weise keng Unzeechen, méi schwaach ze ginn. D'Staatsgewalt probéiert elo Demonstratioune mat Gewalt ze stoppen.

Am Iran sinn der ONG Iran Human Rights no op d'mannst 76 Mënsche gestuerwen. Et hätt ee Videomaterial a Stierfdokumenter, déi géife weisen, datt mat schaarfer Munitioun op d'Demonstrante geschoss gouf, heescht et souwuel vu lokale Medievertrieder, wéi och vun der ONG. Doriwwer eraus wieren honnerte Leit am Iran no den Demonstratioune festgeholl ginn.

D'Protester an d'Demonstratioune ginn iwwerdeems weider. Och d'Ënnerstëtzung aus dem Ausland gëtt net méi kleng, och bekannt Iraner ënnerstëtzen elo d'Demonstranten. Esou huet de Futtball-Profi Sardar Azmoun, deen den Ament fir Bayer Leverkusen spillt, sech iwwert Instagram zu Wuert gemellt an de Mullah-Regime ferm kritiséiert. De Post gouf awer mëttlerweil geläscht.

Déi iranesch Autoritéite mellen iwwerdeems 41 Doudeger, dorënner vill Sécherheetsleit, souwéi 1.200 Verhaftungen.