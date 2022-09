De Summer huet de Gletscher an Däitschland ferm zougesat. Esou ferm, datt Däitschland der just nach 4 huet a riskéiert, an 10 Joer just nach een ze hunn.

"D'Äisschicht um Bierg ass esou dënn, datt de Bierg net méi als eegestännege Gletscher gewäert ka ginn." Dëst deelt d'bayresch Akademie vun de Wëssenschaften e Méindeg mat. Bei der Äisschicht, déi den Ament nach do wier, géif et sech em doudegt Äis handelen. Dëst Äis géif an deenen nächsten zwee bis dräi Joer vollstänneg schmëlzen, soudatt de Gletscher an deenen nächste Jore komplett verschwanne wäert. Domadder huet Däitschland offiziell nëmmen nach véier Gletscher. Mä och dës Gletscher sinn akut vun der Hëtzt menacéiert. Virun allem de "Watzmanngletscher" kéint de Gletscher-Status nach an dësem Joer verléieren. Den "Nördlicher Schneeferner", den "Höllentalferner" souwéi d'"Blaueis" wieren de Ament nach net a Gefor, de Status als Gletscher ze verléieren, esou d'Akademie. Allerdéngs fäert een, datt mat Ausnam vum "Höllentalferner" all däitsche Gletscher de Gletscher-Status an deenen nächsten 10 bis 15 Joer verléiere kéint. D'Akademie huet nach eng Kéier ënnerstrach, datt a gutt 10 Joer Äisschichte geschmolt wäerte sinn, déi viru 15.000 Joer entstane sinn.