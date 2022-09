D'Beamten hunn 182 Kilogramm Crystal Meth an enger Waasserveraarbechtungsmaschinn fonnt, déi mat engem Container-Schëff aus Mexiko komm ass.

Bei enger Röntge vum Container war de Beamten an Däitschland opgefall, datt eppes am Waasserfiltersystem stieche géif. Nodeems si d'Maschinn auserneegeholl hunn, hunn d'Beamten dunn 194 Päck mat "Methamphetamin" fonnt. Dem Pressespriecher vun der Hamburger Police no wier dëst dee gréisste Crystal-Meth-Schmuggel an Däitschland, deen ee bis ewell fonnt hätt.

Vu wiem d'Droge genee kommen, wier den Ament awer nach net gewosst, sou d'Hamburger Police.