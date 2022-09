Nodeems an der Belsch decidéiert gouf, datt zwou Atomzentralen ofgeschalt solle ginn, war d'Opreegung an der Bevëlkerung grouss.

Eng Rei Organisatiounen hunn doropshin decidéiert, juristesch géint d'Decisioun vum belsche Staat an den Exploitante vun den d'Atomzentralen Doel 3 an Tihange 2 virzegoen a fuerderen d'Atomzentrale weiderhin ugeschalt ze loossen. Dëst, well an hiren Aen d'Energieversuergung an der Belsch ouni dës Zentralen net geséchert wier.

Fir d'Energie aus den Zentralen ze ersetzen, wier virgesinn, Gas-Zentralen ze bauen a méi Stroum aus den Nopeschlänner z'importéieren. Den Organisatiounen no wiere béid Optiounen an dësen Zäiten net viabel. Déi séchersten an effikassten Aart a Wéis, fir Energie an dësen Zäiten ze produzéieren, wier den Organisatiounen no d'Atomkraaft.