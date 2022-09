Nodeems ee sech an der Karibik schonn zënter Deeg op den Hurrikan Ian virbereet huet, ass de Stuerm en Dënschdeg fir d'éischte Kéier op d'Festland getraff.

Den Hurrikan Ian ass op Kuba ukomm. An dat mat Wandvitesse vu bis zu 205 Kilometer an der Stonn. Ronn 50.000 Mënsche goufe regionale Medien no preventiv a Sécherheet bruecht. Plazeweis si schonn Diech fortgeflunn an de Stroum ass ausgefall. Op et Doudesaffer gëtt, ass den Ament nach net gewosst. Meteorologe ginn dovunner aus, datt de Stuerm sech elo a Richtung Florida beweegt.

De Gouverneur vu Florida huet der Bevëlkerung geroden, sech Noutfallratiounen zouzeleeën, well hie mengt, datt den Hurrikan och nach vu klengen Tornadoe begleet wäert ginn. Weider verdeelen d'Beamten zu Miami, Tampa an a weideren Uertschafte gratis Sandsäck, déi d'Awunner virun hir Haiser leeë sollen.