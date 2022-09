Bei engem Asaz vun der israelescher Arméi zu Dschenin solle 4 Mënschen, dorënner e Brudder vun engem presuméierten Attentäter, ëm d'Liewe komm sinn.

Palestinensesch Medievertrieder mellen, datt iwwerdeems 44 Mënschen beim Asaz blesséiert goufen. Déi israelesch Arméi dogéint schwätzt vun zwee Doudegen, déi fir eng sëllegen Attentater an Israel responsabel wieren. Esou wier den Abed Hasem ëm d'Liewe komm, deem säi Brudder Raad Hasem beschëllegt gëtt, am Abrëll dräi Israelien zu Tel Aviv ëmbruecht ze hunn.

Dëst ass nëmmen dee rezentsten Asaz vun der israelescher Arméi am Westjordanland. An deene leschte Méint ass et ëmmer nees zu arméierten Ausernanersetzungen tëscht den Israelien an de Palestinenser zu Dschenin komm. Allerdéngs wier keen Asaz esou brutal gewiescht, wéi dëse vun e Mëttwoch, esou de Vize-Gouverneur vun Dschenin, de Kamal Abu al-Rub.

Zënter Mäerz hunn anti-israelesch Attentater am Westjordanland zougeholl. Déi israelesch Arméi huet ugekënnegt, d'Asätz vun der Arméi an dëser Regioun ze verstäerken.