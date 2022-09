Weider solle bei den Uschléi 28 Mënschen uerg blesséiert gi sinn. Ënnert den Doudesaffer sollen haaptsächlech Ziviliste sinn, heescht vu kurdesche Medien.

De Regime am Irak weist sech enttäuscht iwwert d'Verhale vun der iranescher Regierung an deelt iwwert d'UN-Missioun am Irak mat, datt ee keng Demokratie mat Rakéitenuschléi schafe kéint an datt dës Attitüd negativ Konsequenze fir den Iran mat sech brénge kéint. Dowéinst huet den Irak direkt no den Uschléi och den iraneschen Ambassadeur aberuff.

Am Iran schwätzt een dogéint vun Ugrëff op revolutionär Gruppen an Terrorgruppen, déi Attentater am Iran geplangt gehat hätten. Am Ganzen hätt ee mat 10 Drone probéiert, d'Terroriste geziilt auszeschalten.

Bei den Attacke gouf iwwerdeems och d'Zentral vun der Kurdescher Fräiheetspartei getraff, déi dës Uschléi och condamnéieren.