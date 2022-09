Mat staarke Wandvitessen ass den Hurrikan "Ian" an der Nuecht op en Donneschdeg op den US-Bundesstaat Florida getraff.

Bis zu 240 Stonnekilometer goufe registréiert. Wéi den Hurrikan un der Westküst vum US-Staat ukoum, hat en nach d'Stäerkt 4.

Iwwer dem südëstlechen US-Bundesstaat huet den Hurrikan "Ian" allerdéngs u Stäerkt verluer an ass mat ronn 150 Kilometer an der Stonn elo an der niddregster Kategorie 1 vu 5.

Et geet ee vu massivem Schued aus, well och breet Deeler vun der Küsteregioun iwwerschwemmt goufen. Fir ganz Florida gouf de Noutstand ausgeruff. Informatiounen iwwert Blesséierter oder Doudesaffer ginn et nach keng.