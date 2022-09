Et ass deen décksten Bourssen-Debut an Däitschland, zanter deem vun der Deutsche Telekom am Joer 1996.

Porsche geet en Donneschdeg un d'Bourse. D'Mammenhaus Volkswagen erhofft sech domadder bis zu 9,4 Milliarden Euro. Eng Aktie soll bis zu 82,5 Euro kaschten. Den Erléis dovunner wëll de Betrib an d'Elektromobilitéit stiechen. Schonn 2030 solle méi wéi 80 Prozent vun den neien Autoen E-Autoe sinn.