Greenpeace stëmmt de polneschen Autoritéiten zou, datt Algen Ausléiser vum Fëschstierwe waren. Beim Ursprong vun dësen Alge si se awer anerer Meenung.

Am Ganze waren am Summer 2022 250 Tonne Fësch am däitsch-polnesche Floss gestuerwen. En Donneschdeg gouf e virleefege Rapport vun engem polneschen Ëmweltschutzinstitut presentéiert, bei deem d'Industrie-Ofwässer als Ursaach fir dat massiivt Fëschstierwen ausgeschloss goufen.

Dësem Rapport widdersprécht Greenpeace allerdéngs. A 17 Prouwen, déi d'Ëmweltschützer vu Greenpeace am August gemaach hunn, hätt ee rausfonnt, datt d'Wäerter vun de Schwéiermetaller am Buedem vum Floss däitlech geklomme wieren. Och de Salzwäert vum Waasser wier drastesch erhéicht gewiescht, soudatt dësen deelweis 40 Mol méi héich war, wéi soss a Séisswaasser-Flëss.

Greenpeace seet, datt opgrond vun dëse Prouwen d'Ofwässer vun der polnescher Biergbau-Industrie responsabel wieren, fir datt déi gëfteg Algen-Aarte sech esou massiv verbreet hunn. Aussoe vu Greenpeace no géifen dës Algen nämlech nëmme wuessen, wann d'Waasser, respektiv de Buedem ronderëm dem Floss salzeg wieren.

Fir esou Katastrophen an Zukunft ze verhënneren, missten d'Ofwässer nohalteg recycléiert ginn an d'Oder renaturéiert ginn. Falls dat net gemaach géif ginn, esou Greenpeace, da kéint d'Oder als Waasser-Ekosystem nach weider uerg Schied dovundroen.