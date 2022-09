Weider 30 Mënschen tëscht 35 a 50 Joer goufen an d'Spidol ageliwwert a sinn an engem kriteschen Zoustand, heescht et vun de lokalen Autoritéiten.

Zu Ksar El Kebir am Norde vu Marokko gouf en Dënschdeg en 48 Joer ale Mann festgeholl, deen ënner Verdacht steet, Alkohol gepanscht respektiv och verkaaft ze hunn. Der Generaldirektesch vun der nationaler Sécherheet no hätt de Mann mat sengem Alkoholverkaf ganzer 19 Liewen um Gewëssen a villäicht nach méi. Et géif een nämlech net wëssen, wéi vill vun deenen 30 hospitaliséierte Mënschen nach ëm d'Liewe géife kommen.

De Policebeamten no hätte sech d'Affer reegelméisseg am Geschäft vum Beschëllegte getraff an do zesummen den Alkohol consomméiert. Bei enger Razzia vum Haus konnte beim Täter nach weider 50 Liter vum gepanschten Alkohol fonnt ginn. Hie muss sech elo deemnächst wéinst Doudschlag viru Geriicht veräntweren.

Et ass allerdéngs net déi éischte Kéier, datt a Marokko Mënschen u gepanschtem Alkohol stierwen. Schonn am Juli 2021 sinn zu Oujda 20 Mënschen ëm d'Liewe komm, nodeems si gepanschten Alkohol consomméiert haten.