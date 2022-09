E Freideg huet den däitschen Ëmweltministère säi Rapport iwwert d'Fëschstierwe verëffentlecht. Dëse gesäit an der Alg Prymnesium d'Haaptursaach.

Deemno stëmmt déi däitsch Bundesregierung der polnescher Regierung a Greenpeace zou, déi en Donneschdeg behaapt hunn, datt d'Algen, déi sech duerch en ze héije Salzwäert am Waasser an duerch Schwéiermetaller am Buedem séier reproduzéiere konnten, als Ursaach fir dat massiivt Fëschstierwe gesi kënne ginn.

Vu wou déi héich Salzkonzentratioun am Waasser komme géif, wéisst een allerdéngs nach net, esou d'Steffie Lemke vun der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Weider deelt si mat, datt dës Fro oppe bleiwe géing an datt et den Ament och net esou wichteg wier, dës Fro ze beäntweren. Et misst ee sech elo mat méi urgente Froe beschäftegen. Méi urgent wier, fir erauszefannen, wéi eng Schied dem Ökosystem längerfristeg bléie géingen a wéi een de Floss nees renaturéiere kéint.

Domadder geet déi däitsch Regierung den Uschëllegunge vu Greenpeace aus de Féiss, déi en Donneschdeg behaapt hunn, datt d'Ofwässer aus der Biergbau-Industrie verantwortlech fir déi massiv Algeproduktioun gewiescht wieren.

D'Steffie Lemke huet iwwerdeems ugekënnegt, datt d'Regierung de betraffene Regioune bei der Renaturéierung vum Ekosystem finanziell ënnert d'Äerm gräife wäert.