Am Burkina Faso ass et no aacht Méint op en Neits zu engem Militärputsch komm.

De President Paul-Henri Sandaogo Damiba wier vu senge Funktiounen entbonne ginn, huet et vun de Responsabele vum Militärputsch an enger Tëleesusprooch geheescht. Nom Putsch stéing elo den Ibrahima Traoré un der Spëtzt vum Burkina Faso, sou d'Militär weider. D'Parlament wier doriwwer eraus opgeléist an d'Verfassung ausser Kraaft gesat ginn. D'Grenze vum Land sinn nom Putsch bis op Weideres zougemaach ginn. Et gouf eng Ausgangsspär bis 5 Auer decidéiert. De President Denimba hat nach e Freideg den Owend matdeele gelooss, datt een nach Verhandlunge géing féieren. Zäitgläich hat hien d'Bevëlkerung dozou opgeruff, fir roueg ze bleiwen. An der Haaptstad Ouagadougou waren an de lescht Stonne Schëss ze héieren. Zaldote goufen op zentrale Positioune stationéiert. D'Staate vun der Westafrikanescher Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) hunn de Putsch op d'Schäerfst verurteelt. De Putsch géing zu engem schlechten Ament kommen, well een um Wee gewiescht wier, fir eng Uerdnung hierzestellen, déi am Aklang mat der Verfassung gewiescht wier. Zanter Januar ass de Burkina Faso kee Member méi an der ECOWAS-Allianz. Mam leschte Putsch war dës ausgesat ginn. D'EU huet sech besuergt iwwert d'Entwécklunge gewisen, wéi och den US-Ausseministère zu Washington. De franséischen Ausseministère huet de ronn 4.000 bis 5.000 Fransousen am Land recommandéiert, hir Haiser net ze verloossen.