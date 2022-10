4 ukrainesch Verwaltungsbezierker si fir Moskau zanter e Freideg offiziell Deel vu Russland. Militäresch allerdéngs kann de Kreml se net halen.

Um Samschdeg de Mëtteg koum d’Noriicht, dass déi russesch Truppen zu engem weidere strategesche Réckzuch gezwonge goufen.

Zéngdausende Leit waren e Freideg no der Annexiounsproklamatioun op der Rouder Plaz zu Moskau zesummekomm, fir déi illegal Vergréisserung vum Territoire vun hirem Land ze feieren, déi zu der internationaler Isolatioun vun hirem President féiert. D’Abiergerung vun zwee ukrainesche Verwaltungsbezierker an zwou imaginäre Volleksrepublike wor eng nationalistesch Manifestatioun, déi soll d’Eenheet hannert der Muecht ënnersträichen iwwerdeems Dausenden all Dag d’Land verloossen.

Am UNO-Sécherheetsrot zu New York hunn alleguer d’Memberlänner, ausser Russland, déi illegal Annexioun vun ukraineschem Grond a Buedem condamnéiert, esouguer China. Russland hat e Veto abruecht.

Barbara Woodward – Groussbritannien: Net een eenzege Member vun dësem Conseil erkennt déi versicht illegal Annexioun vun ukraineschem Territoire un. De russesche Veto ännert doru näischt.

Bei Kupiansk an der Regioun vu Kharkiv gouf e Samschdeg de Moien eng weider Loftattack op e Convoi vun Ziviliste gemellt – nodeems e Freideg scho méi wäit südlech Awunner geziilt viséiert goufen. 20 Leit wieren den ukrainesche Sécherheetsdéngschter no ëm d’Liewe komm.

An der Konteroffensiv vum ukrainesche Militär waren déi russesch Truppe forcéiert d’Stad Lyman opzeginn a sech zeréckzezéie, well s’ëmstallt waren. Lyman war zanter Mee ënnert russescher Kontroll. Et ass eng strategesch Stad mat engem wichtegen Uschloss un d’Eisebunn.