D'Gefor duerch Russland an d'Energiekäschte waren déi dominéierend Theme beim Walkampf a Lettland.

An Zäite vu Veronsécherung setzen d'Lette wuel op Kontinuitéit. De Pronosticken no läit d'Regierungspartei vum Ministerpresident Krisjanis Karins vir. Éischt offiziell Resultater ginn an der Nuecht op e Sonndeg erwaart.

An Ëmfroe koum eraus, dass d'Regierungspartei Jauna Vienotiba op 22,5% vun de Stëmme kéim an domat stäerkste Kraaft am Parlament géif ginn. Hannendru kéim déi nei gegrënnte "Vereente Lëscht" mat 11,5% virun der oppositioneller Unioun vun Gréngen an de Bauere mat 10,9%.

Fir déi Prognos goufe knapp 6.500 Wieler befrot, nodeems se hir Stëmm ofginn haten. D'Parteie reagéiere virsiichteg op déi éischt Prognosen.