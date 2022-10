No engem Futtballspill an Indonesien hunn Dausende Supporter den Terrain gestiermt. Wéi d'Police Tréinegas agesat huet, ass eng Massepanik ausgebrach.

An Indonesien si bei Ausernanersetzungen no engem Futtballmatch de leschten Informatiounen no 174 Mënschen ëm d'Liewe komm an der 180 blesséiert ginn.

Nom Match hate rose Supporter den Terrain gestiermt, well hir Ekipp déi éischte Kéier zanter 20 Joer géint hiren Äerzrival verluer hat. D'Police huet probéiert, d'Leit zréckzedrécken an huet Tréinegas agesat nodeems zwee Poliziste gestuerwe sinn. Doropshi wier eng Massepanik ausgeléist ginn. Vill vun den Affer sinn zu Doud getrampelt ginn oder erstéckt. De Stadion war mat 42.000 Leit komplett ausverkaaft.

De Sportminister, den nationale Policechef an de Chef vun der indonesescher Futtballfederatioun si mat der detailléierter Enquête iwwert d'Futtballspiller an d'Sécherheetsbestëmmunge chargéiert ginn.

D'Tragedie zu Malang ass eng vun de schwéierste Katastrophen an engem Stadion, déi et bis ewell gouf.

D'Mënscherechtsorganisatioun Amnesty International fuerdert den Tréinegasansaz vun der Police misst ënnersicht ginn, fir datt sou eng "häerzzerräissend Tragedie ni méi geschitt". An Indonesien ass d'nächst Joer am Mee a Juni d'Futtballweltmeeschterschaft vun den U20 geplangt.