D'Zuel vun den Doudesaffer nom Hurrikan Ian am US-Bundesstaat Florida ass den Autoritéiten no vu 25 op 50 geklommen.

Dat ganzt Ausmooss vum Hurrikan Ian ass weider net ofzegesinn a Florida. E Mëttwoch gëtt de President Biden erwaart, fir sech selwer e Bild vun der Katastrophe ze maachen.

D'Zuel vun den Doudegen ass antëscht offiziell op 50 geklommen. 10.000 Mënsche ginn ëmmer nach vermësst. D'Rettungsekippe si bis ewell nach net an all déi betraffe Gebidder virgestouss. E Samschdeg den Owend haten eng 1,2 Millioune Stéit a Florida nach ëmmer kee Stroum, an de Bundesstaate South- an North Carolina wéi och Virgina waren et der ronn 300.000.

Den "Ian" war e Mëttwoch als Hurrikan vun der zweethéchster Kategorie 4 op d'Südwestküst vu Florida getraff an hat do fir schwéier Zerstéierunge gesuergt. E Freideg am Nomëtteg hat de Stuerm mat Wandvitesse vun 140 Kilometer an der Stonn den US-Bundesstaat South Carolina erreecht, huet sech dunn awer weider ofgeschwächt, bis e sech e Samschdeg den Owend iwwer Virgina opgeléist huet. Ausleefer hu bis op New York nach Reen mat sech bruecht.