Et si schonn déi véiert Walen zanter Abrëll zejoert.

A Bulgarien gëtt e Sonndeg fréizäiteg en neit Parlament gewielt. Favorit an de Sondagë war ze lescht déi biergerlech Partei vum aktuelle Premier Bokjo Borissow. Déi lescht Regierung war duerch e Mësstrauensvott am Juni gestierzt ginn. Et dierft schwéier ginn, am aktuelle Kontext eng nei Koalitioun ze forméieren.