An deem déif gespléckte Land wëll sech de rietsradikale President Jair Bolsonaro géint de lénksgeriichten Ex-President Inacio Lula da Silva behaapten.

Bolsonaro oder Lula? Dat ass déi grouss Fro e Sonndeg bei de Presidentschaftswalen a Brasilien.

An den Ëmfroe louch de Lula ze lescht vir. Hie war vun 2003 bis 2010 un der Muecht a gouf wéinst senger Verwécklung an e Korruptiounsskandal ëm de staatleche Pëtrolskonzern Petobas zu 18 Méint Prisong verurteelt. Seng Verhaftung war deemools ëmstridden.

Observateure fäerten de Bolsonaro kéint seng Defaite net unerkennen a fäerten, datt et no de Walen zu Onrouen a Gewalt a Brasilien kéint kommen. Nieft dem President stinn och d'Parlament, de Senat an d'Gouverneuren zum Vott. Mat den éischte Resultater ass an der Nuecht op e Méindeg ze rechnen. Sollt am éischten Tour kee vun de Kandidate méi wéi 50 Prozent vun de Stëmme kréien, geet et den 30. Oktober an de Ballotage.