D'Sacheen Littlefeather, déi sech fir d'Rechter vun den amerikaneschen Urawunner agesat huet, hat 1973 am Numm vum Marlon Brando en Oscar zeréckgewisen.

De Marlon Brando sollt fir seng Roll am Mafia-Epos "Der Pate" geéiert ginn, ma d'Littlefeather hat den Oscar wéi gesot a sengem Numm zeréckgewisen an dëst mam Ëmgang vun Hollywood mat den amerikaneschen Urawunner begrënnt.

Op Twitter huet d'Akademie d'Littlefeather mat de Wierder zitéiert: "Wann ech dout sinn, denkt ëmmer dorun, wann ëmmer dir fir Är Wouerecht astitt, erhaalt dir meng Stëmm an d'Stëmme vun den Natiounen an eiser Vëlker um Liewen."

Réischt virun 2 Wochen hat d'Akademie si am neien Oscar-Musée zu Los Angeles gewierdegt a sech fir d'verbal Attacken entschëllegt, déi an hirer Ried viru ronn 50 Joer erauszehéiere waren. Si wier deemools "wéi eng houfreg Indianerin" mat "Dignitéit, Courage, Gnod an Demut" op d'Bün gaangen, sou d'Littlefeather bei der Zeremonie am September. "Ech wousst, dass ech d'Wouerecht soe muss, munch Leit hu mech acceptéiert, anerer net."

D'Schauspillerin a Member vun den Apachen sot bei der Oscar-Iwwerreechung 1973 op der Bün, de Brando kéint "dëse generéise Präis leider net unhuelen". De Public huet deelweis mat Applaus, deelweis awer och mat Buh-Ruff reagéiert.