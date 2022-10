No massiver Kritik huet de Finanzminister Kwasi Kwarteng annoncéiert, datt de Spëtzesteiersaz vu 45% fir Leit mat héijem Akommes awer net ofgeschaaft gëtt.

"Mir hu verstanen, mir hunn nogelauschtert", huet hien an engem Statement geschriwwen. Steiererliichterunge fir aner Akommesklasse sollen awer nach ëmmer kommen.

Der neier Premierministesch Liz Truss hir Regierung war och Partei-intern schaarf kritiséiert gi wéinst de Pläng fir Steiererliichterungen, virun allem fir déi Räich, déi mat ganz héijer Staatsschold sollte finanzéiert ginn. Domat wollt d'Regierung de Wirtschaftswuesstem virundreiwen, ma no der Presentatioun vum Projet d'lescht Woch war de Pond an de Keller gaangen an d'Zentralbank huet missen agräifen.