D'Präisser fir Liewensmëttel hu sech an der Tierkei an engem Joer bal verduebelt.

D'Präisdeierecht an gëtt vu verschiddene Facteuren ugedriwwen: d'Wärung Lira verléiert zanter längerem u Wäert, Problemer bei de Liwwerketten an d'Präishausse vun Energie a Matière première. Am Géigesaz zu deene meeschten Zentralbanke reagéiert déi tierkesch net mat méi héijen, ma mat méi nidderegen Zënsen op déi héich Inflatioun.