Am Zentrum vun der slowakescher Haaptstad ass een alkoholiséierte Chauffer an e Busarrêt gerannt. Dobäi si fënnef Persounen ëm d'Liewe komm.

Wéi d'Police matgedeelt huet, schwieft eng Persoun nach a Liewensgefor, bei véier weidere Persounen huet sech de Gesondheetszoustand nees verbessert.

Bei den Doudegen handelt et sech deemno virun allem ëm Studenten, déi mam Bus zeréck an hir Internater fuere wollten. De Chauffer vum Auto huet sech bei senger Festnam iwwerdeems aggressiv géigeniwwer der Police an de Sanitätere verhalen. Een Alkoholtest huet erginn, dass hien 1,69 Promill am Blutt hat.