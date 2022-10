D'Missile ass och iwwer Deeler vu Japan geflunn, sou datt et do zu Evakuéierungen koum. Duerno ass se an d'Mier gefall.

De japaneschen Premier Kishida huet d'Aktioun schaarf verurteelt a vun engem Gewalt-Akt geschwat. D'USA, Süd-Korea a Japan wëlle sech elo consultéieren, fir eng ferm Äntwert op dës Provokatioun ze ginn, sou heescht et vu Washington. Fir d'lescht ass 2017 eng nordkoreanesch Rakéit iwwer Japan geflunn. D'Vereenten Natioune verbidden esou Tester eigentlech. Vun Nordkorea heescht et, et wier d'Reaktioun op rezent gemeinsam Militärmanöver vun den USA mat Südkorea a Japan.