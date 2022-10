20 Persoune goufe verwonnt. Zanter Februar zejoert koume schonn iwwer 400 Detenuen an den ecuadorianesche Prisonge bei Onrouen ëm d'Liewen.

Hannergrond wier Drogenhandel.

Am Joer 2021 gouf am Ecuador eng Rekordquantitéit vun 210 Tonnen Droge saiséiert, haaptsächlech Kokain. Ecuador läit tëscht Kolumbien an dem Peru, den zwee gréisste Kokain-Produzenten an ass dacks Ausgangspunkt fir den Transport vun den Drogen uechter d'Welt.