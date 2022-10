Dat seet de Ben van Beurden. Mat deene Sue sollt een déi äermste Leit ënnerstëtzen, fir besser duerch d'Energiekris ze kommen.

Um Energy Intelligence Forum huet de Ben van Beurden, dee Shell Enn 2022 wäert verloossen, a senger Ried gesot, datt senger Meenung no d'Regierunge missten d'Entreprisen aus sengem Secteur méi besteieren, fir esou deenen äermste Bierger ënnert d'Äerm ze gräifen, fir datt si sech Gas, Stroum, Masutt a Co. kënne leeschten. "Du kanns kee Maart hunn, dee sech esou verhält. Dëst wäert e signifikanten Deel vun de Bierger haart treffen. An dat kann een net veräntwerten", esou den Hollänner.

Op der enger Säit missten d'Regierungen agräifen, fir déi Äermst ze schützen. "An dofir mussen d'Regierunge wuel déi Leit, déi hei am Raum sinn, anescht besteieren, fir datt déi dofir opkommen. Ech mengen, mir mussen dës Realitéit fir eis Societéiten akzeptéieren", esou de van Beurden weider a senger Ried géintiwwer den Delegéierten um Energie-Forum.

Zanter der russescher Invasioun sinn d'Präisser am Energiesecteur an d'Luucht geschoss an d'Kritik gouf um Secteur ëmmer méi grouss, datt si aus dëser Situatioun géife Profit zéien.

An der selwechter Ried huet den Nach-Chef vu Shell awer och gesot, datt hie skeptesch géintiwwer engem Präisdeckel fir Pëtrolsproduiten aus Russland wier. Dëst hat d'EU jo déi lescht Woch proposéiert als eng vun den neie Sanktioune géintiwwer Moskau. "Ech ka mer net virstellen, wéi effektiv de Präisdeckel op russeschem Pëtrol wäert sinn". Well et wier komplizéiert, um Energiemaart z'intervenéieren, esou den Hollänner. Senger Meenung no missten d'Regierunge sech mat Experten aus deem Secteur un een Dësch sëtzen an zesumme mat hinne kucken, a wéiwäit si sech do kënnen amëschen.