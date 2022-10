D'Gewerkschaft "Vereinigung Cockpit" (VC) huet d'Pilote vun der Lufthansa-Duechter Eurowings opgeruff, en Donneschdeg hir Aarbecht néierzeleeën.

De Streik soll e Freideg ëm Hallefnuecht, respektiv um 23.59 Auer, op en Enn goen.

VC begrënnt den Aarbechtskampf en Dënschdeg den Owend mat "gescheiterten" Verhandlungen iwwert de Manteltarifvertrag bei Eurowings. Déi am Ganzen 10 Verhandlungsronnen hätten zu "kengem nennenswäerte Rapprochement gefouert".

Deemno bestinn d'Tarifvertrag zanter 2015 "ouni Upassungen". Zanterhier wier d'Aarbechtsbelaaschtung "eminent geklommen", argumentéiert d'VC. D'Gewerkschaft fuerdert Entlaaschtung fir déi Beschäftegt, zum Beispill duerch d'Reduzéiere vun der maximaler Fluchdéngschtzäit an d'Erhéije vun de Rouzäiten.

Den Eurowings-Management geheit der Gewerkschaft "e Manktem un Entgéintkommen a Léisungswëllen" vir, dee feelt, dohier géing hinne keng Wiel bleiwe wéi en Opruff zum Streik. "Mir bedaueren d'Aschränkunge fir d'Fluchgäscht", heescht et weider vu VC.

Uganks September war et schonn zum Pilotestreik beim Mammekonzern Lufthansa komm. De Fluchbetrieb war bal komplett gestoppt. Dobäi war et ëm Lounfuederunge gaangen. Flich vun Eurowings waren do net betraff.