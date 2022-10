Am Juli 2013 war bei Santiago de Compostela en Zuch wéinst ze héijer Vitesse an enger Kéier aus de Schinne gesprongen.

80 Mënsche koumen ëm d'Liewen, 140 goufen der blesséiert. Den Zuch war mat bal 180 Kilometer méi ewéi duebel esou séier ënnerwee ewéi erlaabt.

Ugeklot sinn: De Maschinist, deen ze spéit soll gebremst hunn, well en telefonéiert huet an den deemolege Sécherheetschef vun der Eisebunn. Et gouf nämlech keen automatesche Bremssystem op där Plaz.