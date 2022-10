De belschen Atomreakter Tihange 3 gëtt e Mëttwoch net wéi geplangt nees eropgefuer. De Reakter soll elo fréistens e Samschdeg fir 8 Deeg ugeschalt ginn.

An den nächsten Deeg ginn nach zousätzlech Maintenanceaarbechte gemaach an et wieren nach technesch Analysen amgaang, heescht et vun der Noriichtenagence Belga. Tihange 3 war e Méindeg onerwaart vum Netz geholl ginn.