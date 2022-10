A Syrien si beim schwéierste Cholera-Ausbroch zanter iwwer zéng Joer schonn 39 Mënschen un der Krankheet gestuerwen.

An eelef vun de 14 betraffene Regiounen a Syrien sinn zanter dem leschte Mount insgesamt 584 Fäll vun der Krankheet registréiert ginn. D'Situatioun géing sech an de betraffene Gebidder op eng "alarmant Weis" entwéckelen an d'Krankheet breet sech séier aus, warnt d'Gesondheetsorganisatioun (WHO).

Déi meescht Doudeger goufen an der nërdlecher Regioun Aleppo gezielt.

Déi extreem ustiechend Infektioun gëtt an der Reegel duerch veronrengegt Liewensmëttel oder Waasser iwwerdroen a féiert zu Duerchfall an d'Leit musse sech iwwerginn.