D'Produktioun vum Film "Rust" soll am Januar dat nächst Joer weidergoen.

Den US-amerikanesche Schauspiller Alec Baldwin huet op Twitter annoncéiert, en Accord mat der Famill vun der verstuerwener Kamerafra Halyna Hutchins fonnt ze hunn. Si war am Oktober 2021 wärend den Dréiaarbechte vum Low-Budget-Western "Rust" ëm d'Liewe komm. Den Alec Baldwin hat déi 42 Joer al Kamerafra aus Versinn mat enger Waff aus de Requisiten erschoss.

An engem CNN-Interview hat de Baldwin zwou Persoune responsabel fir d'Ongléck gemaach. Engersäits d'Hanna Gutierrez-Reed, déi sech ëm d'Waffen um Filmset gekëmmert huet, an anerersäits de Regie-Assistent Dave Halls, deen him d'Waff ginn hat. "Et ginn zwou Persounen, déi net gemaach hunn, wat se hätte sollen", sou de Schauspiller a Produzent.

Wéinst den déidleche Schëss goufen eng Rei Zivilplainten agereecht, ënnert anerem hat d'Famill vum Halyna Hutchins den Alec Baldwin ugesicht. D'Hanna Gutierrez-Reed huet de Munitiounsliwwerant verklot. Si reprochéiert him, schaarf Munitioun mat Attrappe verwiesselt ze hunn.