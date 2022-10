Zu Prag ass en Donneschdeg en historeschen Dag. Fir eng éischte Kéier kënnt nämlech op engem Sommet déi nei "europäesch politesch Gemeinschaft" beieneen.

Dobäi si méi wéi 40 Staats- a Regierungscheffe vertrueden. Nieft der EU och quasi sämtlech Nopeschlänner: D'Schwäiz, Groussbritannien, d'Tierkei, d’Westbalkan-Staaten an och d'Ukrain, am ganze 44 Länner.

Dräi Sujeten dominéieren dann op dësem neien Treffen, dat wieren den Ukrainkrich, déi domadder verbonnen Energiekris an de Klimawandel. Wat awer genee dobäi erauskomme soll, ass ongewëss, well u sech keng Ofschloss-Deklaratioun geplangt ass.

Zil wier et haaptsächlech elo mol, sech auszetauschen a méi no ze kommen, huet et am Virfeld vun dësem Treffe geheescht. Virun allem wëll een a Richtung Russland a Belarus weisen, datt een zesummesteet. Béid Länner goufen nämlech net invitéiert.

E Freideg ass och den informellen EU-Sommet zu Prag. Fir Lëtzebuerg ass de Premier Xavier Bettel mat derbäi.