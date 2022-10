Nordkorea huet an der Nuecht schonn nees Rakéite getest. Zwou Kuerzstreckerakéite wiere lancéiert an dunn an d'Mier fale gelooss ginn, esou Südkorea.

Vu Pjöngjang heescht et, et wiere Revanchemesurë fir déi gemeinsam Militärübungen tëscht Südkorea an den USA. Am Weltsécherheetsrot zu New York waren déi rezent Rakéitentester dann och nees en Thema. Dobäi huet China Washington reprochéiert, Nordkorea ëmmer nees ze provozéieren. Méi schaarf UN-Sanktioune géint de Kim Jong Un si weider net dran, well China a Russland blockéieren.