Op d'mannst fënnef Leit goufen tëscht Juli a September an der Stad Stockton ëmbruecht.

Fir d'Police entsprécht d'Methode vun de Morden der Definitioun vun engem Seriemäerder. Den Täter wier ëmmer no engem änleche Muster virgaangen. Mat enger Schosswaff huet hien all kéiers owes oder an de fréie Moiesstonnen an der Géigend vu Stockton eng Persoun ëmbruecht. Op d'mannst dräi Affer ware Sans-abrien. Onkloer ass awer nach, ob et sech em een oder méi Täter handelt.

Stockton läit südlech vu Sacramento an huet ronn 350.000 Awunner.