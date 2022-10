Dobäi sinn op d'mannst 16 Persounen ëm d'Liewe komm an eng 30 Persoune ginn nach vermësst.

Virun der griichescher Küst sinn zwee Flüchtlingsbooter ënnergaangen, op d'mannst 16 Mënsche sinn dobäi gestuerwen. Eng 30 Leit géingen nach vermësst ginn, sou d'Autoritéiten. D'Schëffsonglécker si wärend engem Stuerm tëschent den Insele Kythira a Lesbos geschitt.

Ëstlech vu Lesbos sinn d'Läiche vu 16 Frae fonnt ginn. 40 Persoune sollen u Bord gewiescht sinn, wéi d'Boot ënnergaangen ass. Et wier schwiereg, méi Informatiounen ze kréien, well déi, déi iwwerlieft hunn, nämlech 9 Fraen, komplett panesch wieren, heescht et.

Kuerz virdru war e Seegelboot mat 95 Leit u Bord ënnergaangen. E puer Leit konnten un der Insel Kythira u Land schwammen, 80 Leit goufe bei enger Sichaktioun fonnt. D'Boot wier duerch de Stuerm komplett zerstéiert ginn. Ënnert de Flüchtlingen, déi aus dem Irak, Iran an Afghanistan koumen, waren och 7 Fraen an 18 Kanner. Déi griichesch Küstenautoritéiten hunn eegenen Aussoen no dëst Joer scho 1.500 Flüchtlingen a Séinout gerett.