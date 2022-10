Déi 2 Organisatiounen déi de Präis iwwerreecht kruten, sinn eng russesch Mënscherechtsorganisatioun an eng ukrainesch Mënscherechtsorganisatioun.

No der Medezin, der Physik, der Chimie an der Literatur gouf e Freideg de 5. Nobelpräis annoncéiert.De Friddensnobelpräis geet dëst Joer un. Dat huet déi zoustänneg schwedesch Akademie en Donneschdeg matgedeelt.

De Präis dëst Joer geet un de belarussesche Mënscherechtsaktivist Ales Bialiatski, déi russesch Mënscherechtsorganisatioun "Memorial" an déi ukrainesch Mënscherechtsorganisatioun "Center for Civil Liberties".

D'Laureaten representéieren alleguerten déi zivil Gesellschaft an hiren Heemechtslänner, esou déi schwedesch Akademie an hirer Begrënnung.

Si hätten alleguerten fir vill Joren d'Recht fir ze kritiséieren promouvéiert an déi fundamental Biergerrechter beschützt. Si all hätten e groussen Déngscht erwisen, an deem si Krichsverbriechen, Verletzungen vun de Mënscherechter a Mëssbrauch vu Muecht opgedeckt hunn. Zesumme géife si d'Wichtegkeet vun der Zivilgesellschaft fir Fridden an Demokratie weisen.